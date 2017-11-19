В Польше официально подтвердили существование базы лиц, которым нежелателен въезд в страну

Власти Польши на официальном уровне подтвердили существование черного списка граждан Украины, которым запрещен въезд в страну. Как информирует replyua.net со ссылкой на Европейскую правду, Артур Ломпарт, глава пресс-службы польского внешнеполитического ведомства, прокомментировал задержание на границе Святослава Шеремета, которого не пустили в Польшу накануне.
По словам Ломпарта, Шеремету запрещен въезд из-за поисков и эксгумации польских жертв конфликтов и войны на территории Украины. «Пропаганда преступных идеологий, в том числе нацизма, в Польше запрещена», - отметил Ломпарт. Ситуацию также прокомментировала Ельжбета Пикор, пресс-секретарь Бещадского отделения пограничной службы, отметив, что Шеремет не отвечает требованиям, позволяющим въехать в Польшу.
«Его данные фигурировали в базе лиц, нежелательных на территории нашей страны, поэтому его не пустили», - подчеркнула Пикор. В МИД Украины сделали ответное заявление, подчеркнув, что введение такого запрета со стороны Польши означает, что она нарушает достигнутые ранее договоренности.