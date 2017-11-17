Лондон начал расследовать вмешательство Москвы в Brexit

Российская Федерация могла повлиять на окончательные результаты референдума в Великобритании о выходе этой страны из Европейского Союза. Как передает replyua.net со ссылкой на «Голос Америки», об этом идет речь в исследовании Калифорнийского университета в Беркли и британского Университета Суонси. Отмечается, что за несколько дней до референдума, который состоялся в июне прошлого года, в микроблоге Twitter были зарегистрированы аккаунты, с которых было в обшей сложности размещено более 45 тысяч постов в поддержку Brexit. По истечении нескольких дней после референдума аккаунты были деактивированы.
«Российская Федерация вмешивалась и по сегодняшний день подорвать доверие общества к политическим институтам и ведущим СМИ в западных странах. Нужно выносить на рассмотрение неправдивых новостей с фальшивых аккаунтов в Twitter и Facebook в этом ключе, как реальную угрозу нашей демократии», — подчеркнул член парламента Великобритании Дамиан Коллинз.
23 июня 2016 года граждане Великобритании на референдуме не поддержали дальнейшее членство Лондона в Европейском союзе. За выход страны из ЕС отдали свои голоса 52% избирателей, против — 48%.