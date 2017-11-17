Будапешт предъявил Киеву жесткий ультиматум

Венгерские власти будут блокировать все инициативы, которые звучат из Киева, пока Украина не отменит языковое законодательство. Как передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду», такое заявление в прямом эфире телеканала М1 озвучил Жолт Шемьен, занимающий должность вице-премьера Венгрии. «До тех пор, пока языковое законодательство не отменят, правительство нашей страны будет препятствовать всем важным для Украины инициативам», - отметил он. Также Шемьен отметил, что вся институциональная система Закарпатья поддерживается Будапештом.
«Прежде всего, это выделение врачам финансовой помощи педагогам и медикам, бесплатное питание для детей младшего возраста, доставки вакцин», - сказал Шемьен. По словам политика, Будапешт ответствен за всех заграничных венгров и выполняет все свои обязательства перед ними, в частности, путем предоставления гражданства.
Шемьен добавил, что венгерское сообщество и в венгерский парламентский политикум «достиг общего консенсуса» относительно того, что у зарубежных венгров есть право на автономию, венгерское гражданство и право голоса.