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Депутаты польской правящей партии «Право и Справедливость» позорно выбежали с Европарламента, когда услышали речь о нацистах

Депутаты польской правящей партии «Право и Справедливость» позорно выбежали с Европарламента, когда услышали речь о нацистах
Лидер фракции Альянс либералов и демократов за Европу в Европарламенте Ги Вергофстадт продемонстрировал блестящий пример парламентской полемики, которую не смогли выдержать представители польской правящей партии «Право и Справедливость», которые позорно убежали из зала в то время, как Ги Вергофстадт говорил о 60 тысячах нацистов в центре Варшавы, которая сама пострадала от нацизма. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог и блогер Виктор Уколов.

Он отметил, что приятно видеть, что другой поляк Януш Левандовски, представляющий партию «Гражданская платформа», имел мужество слушать до конца эту очень неприятную речь.

По словам политолога, теперь каждый раз, когда министр МИД Польши господин Ващиковский будет открывать рот о «нацизме» в Украине – нужно спрашивать его как в Варшаве, городе, который единственный в мире дважды поднимался на восстание против нацистов во Вторую мировую войну, свободно бродят с нацистскими лозунгами 60 тысяч последователей Гитлера? «Прежде чем заглядывать за восточный забор, пусть господин Ващиковский хорошо поищет у себя в доме, почему там завелись нацисты. Не знаю, как вам, а мне больно такое слушать о Польше, может потому, что я знаю много нормальных и адекватных поляков», – подытожил Уколов.
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