Российская пропаганда твердит, что ЕС устал от Украины, а оказывается – от Польши

Польша, которая пытается учить европейским ценностям Украину, оказалась за шаг до того, чтобы остаться без права голоса в ЕС. Резолюция, которую принял Европарламент – это еще и ответ всем скептикам, которые не устают рассказывать о том, что от Украины устали в Европе. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет популярный украинский политолог Виктор Уколов.
По его словам, усталость ЕС от Украины видна только в русскоязычной пропаганде. По сравнению с Польшей, мы демократическая и европейская страна, где уважают права и демократические ценности человека, что вчера подтвердило 438 депутатов Европарламента, фактически поставили Польше ультиматум, пообещав отобрать у страны право голоса.
Европарламентарии требуют от Варшавы остановить судебную реформу и обеспечить независимость судов, остановить вырубку Беловежской Пущи, осудить расистский фашистский марш, восстановить права женщин на аборты. Примечательно, что в мае этого же года Европарламент с подобной резолюцией обращался еще к одной стране ЕС, которая также пытается мешать евроинтеграционным процессам в Украине. Речь идет о Венгрии.