Сербские депутаты требуют признать законность аннексии Крыма

Парламентарии Сербии, представляющие Радикальную партию этой страны, обратились с требованием к государственным властям признать на официальном уровне незаконно аннексированный Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью журналистам российского издания «Известия» озвучил сербского парламента Александр Шешель.
В частности, по его словам, партия уже завершила подготовку к предстоящему заседанию парламента заявления, в котором предусмотрено подчеркнуть разницу между «воссоединением» Крыма с Россией и отделением насильственным методом Косово.
«Москва не будет поддерживать Белград по спорным территориальным вопросам, если наша страна не признает территориальную целостность России. В связи с этим наша политическая сила просит правительство решить этот вопрос в кратчайшие сроки и признать воссоединение Крыма с Россией», - подчеркнул Шешель. При этом журналисты, сославшись на источники в высшем законодательном органе Сербии, уточнили, что Белграду будет трудно определиться с крымским вопросом в связи с проблемой Косова и планами Сербии стать членом ЕС.