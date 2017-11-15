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Михаила Задорнова похоронили в Латвии, - фото

Михаила Задорнова похоронили в Латвии, - фото
В среду, 15 ноября, в Латвии состоялись похороны Михаила Задорнова, российского писателя-сатирика. Как информирует replyua.net, в рижском соборе Александра Невского несколько часов назад прошло отпевание – об этом передало российское издание «Газета.ру».

Позже, около трех часов днях, Задорнов был похоронен рядом со своим отцом на кладбище Яундубулты, которое находится в Юрмале, на родине сатирика. И у храма, и на кладбище собрались несколько сотен людей, чтобы проститься с сатириком. При жизни Задорнов просил своих близких, чтобы они похоронили его именно на родине, в Латвии, рядом с могилой отца. Несмотря на то, что транспорт выделяли только друзьям и родственникам сатирика, люди приехали на кладбище самостоятельно – журналисты отмечают, что с Задорновым простились около четырехсот человек.

Напомним, что сатирик скончался 10 ноября, в одной из московских клиник. Задорнову было 69 лет, и последние полтора года он боролся с опухолью мозга. Лечение и операция не принесли желаемого результата.

Михаила Задорнова похоронили в Латвии, - фото

Михаила Задорнова похоронили в Латвии, - фото

Михаила Задорнова похоронили в Латвии, - фото

Михаила Задорнова похоронили в Латвии, - фото

Михаила Задорнова похоронили в Латвии, - фото
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