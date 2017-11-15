В МИД Польши рассказали о своих ожиданиях от Украины

Официальная Варшава ожидает, что Украина будет вести диалог, а не озвучивать ультиматумы. Как передает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода», с таким заявлением в ходе беседы с журналистами агентства PAP выступил Бартош Цихоцкий, занимающий должность заместителя министра иностранных дел Польши. Более того, высокопоставленный чиновник обвинил Киев в отклонении «конструктивного предложения» вице-премьер-министра Польши Петра Ґлинського, которым предусматривалось создание механизма урегулирования исторических вопросов. Цихоцкий считает, что «в Украине проблема не в отсутствии правовых норм или финансовых средств, а в том, что нет политической воли».
«Мы поняли, что нас воспринимают исключительно инструментально, что никто не задумывается над нашей памятью и чувствительностью», - добавил Цихоцкий. При этом сотрудник дипломатии заявил, что надеется на «подтверждение в действиях» озвученного украинскими чиновниками заявления о готовности вести диалог.
Ранее в польском МИДе заявили, что по сегодняшний день Украина не рассчиталась за преступления Катыни.