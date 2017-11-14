Експерт: Росія не отримала того результату «Брекзіту», на який розраховувала

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

За словами політичного аналітика Олесі Яхно-Белковської, незважаючи на всі зусилля Кремля щодо руйнування ЄС, він не отримав тих результатів, на які розраховував, - про це інформує видання replyua.net.Так, активна участь РФ у кампанії щодо «Брекзіту» та її бажання дестабілізувати ЄС – секрет Полішинеля. Але результат таких зусиль виявився протилежним. Зокрема, очільниця британського уряду Тереза Мей заявила, що РФ намагається зруйнувати світовий правопорядок. Тим не менш, політик переконана, що спроби Кремля не увінчаються успіхом, адже не варто недооцінювати міцність демократичних інститутів Європи та військово-політичних альянсів, створених в Атлантиці.Своїм активним втручанням в європейські справи Кремль переграв сам себе. Всім стало зрозуміло, що кінцева мета РФ – це не контроль над Україною, а руйнування євроінтеграційних структур та союзів. Відповідно, тиск на Росію тільки наростатиме, у тому числі – з вимогою деокупації Донбасу і Криму. Не варто вірити заявам численних «зрадоманів» про те, що Україна нікому не потрібна – навпаки, в НАТО і ЄС, після численних спроб РФ втрутитись, усвідомили, що безпека України – це і є безпека Європи, - наголошує політолог.