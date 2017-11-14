Додон заявил о необходимости ликвидировать армию Молдовы

Молдавский президент Игорь Додон считает, что его стране следует отказаться от вооруженных сил из-за нейтралитета и отсутствия угроз со стороны других государств. Как передает replyua.net, об этом Додон заявил в интервью журналистам издания «Новая газета», комментируя вероятный статус Приднестровья на случай возобновления над ним контроля со стороны Кишинева.
«Нам нужно иметь общую государственность, общую бюджетную, банковскую системы, общую внешнюю политику... Общие границы - обязательно. Однако нам не нужна армия. Молдова является нейтральной страной, в связи с чем в ней не должно быть вооруженных сил - ни на левом, ни на правом берегах Днестра. С кем нам воевать?» - заявил Додон.
Вместе с тем, президент страны утверждает, что у Тирасполя в настоящее время есть два сценария - либо стать частью Украины, либо Молдовы. Сам он является сторонником реализации второго сценария. «Я считаю, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья не представляется возможным», - добавил он.