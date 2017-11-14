В Испании заявили о вмешательстве России в референдум в Каталонии

Главы испанского внешнеполитического и оборонного ведомства накануне, 13 ноября, в ходе пресс-конференции в Брюсселе, заявили, что на референдуме о независимости Каталонии удалось зафиксировать вмешательство российских групп для дестабилизации
испанского государства, передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle.
В том числе, отмечается, что у Мадрида есть доказательства о том, что российские и венесуэльские частные группы в рамках масштабной кампании использовали Twitter, Facebook и ряд других сайтов и соцсетей для продвижения сепаратистских идей и воздействия на мнение общественности накануне голосования, организованного 1 октября на то время властями Каталонии.
Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис утверждает, что Мадрид обнаружил в соцсетях неправдивые профили, 50 процентов из которых обслуживалась из России, а 30 процентов — из Венесуэлы. По словам высокопоставленного чиновника, эти аккаунты создавались для распространения информации, преувеличивавшей преимущества отделения Каталонии от Испании. Министр иностранных дел утверждает, что поднял эту тему в ходе разговора с Москвой.