На фоне скандалов с Украиной в Польше обиделись на «нацистов»

После проведения 11 ноября в Польше Марша Независимости, в этой стране разгорелся скандал, так как, по мнению зарубежных средств массовой информации, данное мероприятие стало собранием нацистов, передает replyua.net. В частности, польский президент Анджей Дуда озвучил резкое заявление относительно национализма в стране, сообщает «Польское радио». «Патриотизм - это любовь. Это любовь к Родине, к ближнему, к землякам. Также это - любовь ко всем, кто хочет счастья Родине, успеха тем, кто здесь проживает. Национализм - это отрицательный взгляд, это взгляд, что наша страна - только для нас», - сказал он.
Вместе с тем, Дуда заявил о том, что его возмутили обвинения западных СМИ в чрезмерном обострении темы патриотизма. Президент Польши отметил, что в его стране «отсутствует место для ксенофобии, болезненного национализма или антисемитизма». «Поляк для меня – это каждый, кто желает работать для Польши», - подчеркнул Дуда.
Ранее стало известно, что в связи с обострением украинско-польских отношений в Варшаве состоялся многотысячный марш ультраправых, один из лозунгов которого – «Помним о Львове и Вильнюсе». Подобную претензию на украинский город польские националисты озвучивают не впервые.