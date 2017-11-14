Пучдемон выступил за единство Каталонии и Испании

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Киселев отреагировал на пост Слепакова о Задорнове

Экс-председатель Каталонии Карлес Пучдемон в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что он открыт для рассмотрения различных путей выхода региона из кризиса, в частности и тот вариант, когда провинция будет находиться в составе Испании. Согласно словам Пучдемона, кризис в регионе можно было решить без радикальных мер, если бы Мадрид не обострил обстановку и не лишил Каталонию статуса автономии.Политик подчеркнул: «Я был готов и остаюсь готов на то, чтобы признать и другой вид отношений с Испанией». В это же время Пучдемон неожиданно заявил, что он лично был всегда сторонником единства с Испанией, не смотря на статус отца каталонской независимости. Несмотря на то, что Мадрид отменил статус автономии только после провозглашения независимости Каталонии, Пучдемон заявил: «Я постоянно выступаю за единство. Но причина всего скрывается в аннулировании статуса автономии от 2010 года, которые был согласован парламентом Испании и Каталонии».Также стоит отметить, что Пучдемон, во время интервью, ушел от ответа на вопрос, будет ли он участвовать в выборах в Каталонии, которые будут проведены 21 декабря, которые были назначены испанской властью. Но он отметил: «Я стану кандидатом только в том случае, если в наших рядах будет сильная коалиция, и только с той целью, чтобы блокировать применение 155-й статьи конституции, а также нивелировать нанесенный ущерб Испанией».