Пучдемон кардинально изменил риторику о независимости Каталонии

Бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон совершенно неожиданно поменял свою точку зрения относительно независимого существования Каталонии, заявив о необходимости единства. Как передает replyua.net, такую точку зрения по поводу того, как регион может выйти из кризиса, политик озвучил в ходе интервью изданию Die Welt.
«Я готов признать и другой вид отношений с Испанией, кроме требований о независимости... Альтернативное развитие событий является совершенно возможным. Я всегда выступаю за единство», - сказал Пучдемон. Говоря о причине кризиса, Пучдемон вспомнил об отмене статуса автономии от 2010 года, который согласовали в парламенте страны и провинции.
Напомним, в начале ноября стало известно о том, что бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона взяли под стражу в Брюсселе, куда он сбежал от правосудия. При этом одиозный политический деятель на добровольной основе сдался правоохранительным органам. Кроме Пучдемона полицейским сдались четыре его советника – Антонио Комин, Клара Понсати, Луис Пуч и Мерикселл Серрет. Они все были с бывшим президентом Женералитата Каталонии в столице Бельгии.