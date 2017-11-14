Борис Джонсон едет в Россию

Тереза Мэй, британский премьер-министр, заявила о том, что Великобритания запланировала поездку министра иностранных дел Бориса Джонсона в Россию уже в ближайшие месяцы.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Sky News, Мэй подчеркнула, что визит Джонсона будет направлен на налаживание отношений между Россией и Великобританией, поскольку сейчас они очень далеки от идеала. «Мы не хотим возвращаться к годам Холодной войны или постоянно находиться в состоянии конфронтации. Как постоянный член Совбеза ООН Россия должна нести ответственность за мировой порядок», - подчеркнула премьер-министр. По мнению Мэй, разлад в отношениях между Великобританией и Россией начался после того, как РФ аннексировала Крым, а также начала военные действия на востоке Украины.
«У меня есть четкие сообщения для РФ. Мы знаем, что вы делаете, и вы не добьетесь в этом успеха», - добавила британский премьер. Напомним, что ранее от нее прозвучало заявление о том, что поддержка терроризма, в том числе и сепаратизма на востоке Украины, ставит под сомнения основные международные правила.