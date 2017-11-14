Журналист: «На День независимости Польши прошел марш из местных и заезжих нациков»

Поляки, которые установили хорошие отношения с Дональдом Трампом, отметили День независимости, и в Польше прошло множество мероприятий, в числе который и шествие праворадикалов и националистов в Варшаве, в котором приняли участие около 60 тысяч человек.
Как передает replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом в своем блоге пишет корреспондент Иван Яковина. «Марш получил неофициальное название «Белая Европа», в нем приняли участие и заезжие нацики из других стран ЕС. По сути, это была крупнейшая за долгие годы демонстрация силы праворадикальных и неонацистских групп, здорово напугавшая всю Европу. Кроме, конечно, польского правительства, которому это событие очень понравилось: власти хвалили его участников на все лады, несмотря на крайне сомнительные лозунги участников», - отмечает Яковина.
По его словам, для Украины в этой ситуации важно то, что там обещали не забыть Вильнюс и Львов, а это уже территориальная претензия к двум государствам, и сильно беспокоит, что в Польше уже неприкрыто звучат лозунги о «польском Львове» и чистоте расы.