Британские власти выступили с жестким предупреждением в адрес России

Глава британского правительства Тереза Мэй, выступая перед гостями банкета мэра лондонского Сити, заявила, что Российская Федерация прибегает к масштабным действиям, которые несут угрозу всему мировому порядку, передает replyua.net со ссылкой на The Guardian.
«Мое сообщение для России очень простое. Нам известно, что вы делаете, и вам это не удастся, так как вы недооцениваете устойчивость наших демократий, постоянное притяжение свободных и открытых обществ и приверженность западных стран к альянсам, которые нас связывают», - предупредила она. Кроме того, Мэй добавила, что Россия вмещалась в выборы других стран, также распространила неправдивую информацию. Британский премьер подчеркнула, что речь в данном случае идет о попытках «вооружения информации».
Также, по словам Мэй, Лондон не намерен «возвращаться к холодной войне либо сохранять состояние постоянной конфронтации», однако, если РФ не прекратит нынешнюю политику, Великобритания должна будет встать на защиту своих интересов, а также Европы и всего мира.