В ЕС принимают пакт о военном сотрудничестве

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Страны Европейского Союза хотят присоединиться к PESCO (программа Постоянного структурного сотрудничества), которая предоставляет участникам помощь в оптимизации обороноспособности своих стран, о чем говорится на сайте Совета Евросоюза, пишет replyua.net.Удалось выяснить, что данная программа позволит государствам-участникам, желающим и способным совместно развивать оборонительные способности, вкладывать деньги в совместные проекты или усиливать оперативную готовность и вложение своих вооруженных сил. Сообщается, что документ был направлен в Совет Европейского Союза и лично Федерике Могерини, главе европейских дипломатов.Теперь же для осуществления задуманного Совету Евросоюза нужно квалифицированным большинством утвердить создание PESCO, что может произойти уже на следующем заседании Совета по вопросам иностранных дел, 11 декабря. Отмечается, что данная программа включает в себя работу по созданию Европейского медицинского командования и сети центров логистики в Европе, а также создание Европейского центра по реагированию на кризисные ситуации и совместное обучение офицеров. Одной из самых основных задач программы является сокращение количества систем оружия и предотвращение дублирования, чтобы улучшить совместные операции и сэкономить деньги.