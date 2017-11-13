Ващиковский уточнил свое заявление о черном списке украинцев

Список граждан Украины, которым запретят въезд в Польшу, относительно короткий, однако польская сторона не собирается разглашать имена этих людей. Как информирует replyua.net со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna, такое заявление прозвучало от Витольда Ващиковского, главы внешнеполитического ведомства Польши.
По его мнению, этот запрет не нарушает основных правил Европы, и он коснется только тех людей, которые пропагандируют антиевропейские и антигуманитарные ценности. «Этот список слишком короткий, что свидетельствует о нашем далеко идущем понимании взглядов украинской стороны, решительности в поисках путей прогресса во взаимных отношениях и нежелании дальнейшей эскалации», - отметил глава МИД.
Также Ващиковский рассказал, что визит в Украину Анджея Дуды, польского президента, сейчас остается под вопросом, и Дуда приедет в Украину в том случае, если украинская сторона будет учитывать конструктивные предложения Польши. Напомним, что Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти, скорее всего, попал в черные списки Польши.