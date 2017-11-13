Орбан відмовив Києву у дискусії щодо мовного питання

Глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що навіть якщо Венеціанська комісія прийме позитивне рішення щодо українського закону «Про освіту», офіційний Будапешт не має наміру знімати претензій до Києва, інформує replyua.net з посиланням на «Українську правду». Зокрема, Орбан зазначив, що угорці, які проживають в Україні, опинилися у дуже складній ситуації, оскільки їх «дискримінують». «З урахуванням даного контексту ми не будемо починати марну і філософськи неоднозначну дискусію про міжнародні стандарти захисту прав меншин, тому що мова йде про делікатне питання», - сказав він.
Прем’єр-міністр Угорщини додав, що його країна орієнтується на позицію Європейського союзу, який чітко стоїть на заявах про те, що рівень прав меншин, який вже досягнутий і надано, не можна зменшувати з однієї причини.
«Даний рівень можна підняти, проте ніколи його не можна занижувати. Немає жодного заперечення у тому факті, що новий закон України «Про освіту» сприяє зменшенню такого рівня в порівнянні з попередньою ситуацією», - заявив прем'єр Угорщини. Орбан додав, що «його не хвилює», чи є коректними висловлювання Києва щодо дотримання міжнародних стандартів.