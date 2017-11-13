Ващиковский: «Украина отталкивает одного из последних союзников в Европе»

С учетом продолжающейся российской агрессии в Украине, Киеву нужно задуматься о том, почему сейчас он отталкивает от себя одного из немногих оставшихся союзников. Как передает replyua.net, такое мнение в беседе с журналистами Dziennik Gazetа Prawnа озвучил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает TVN 24. «У нас нет уверенности в том, хотят ли в Киеве сохранить стратегическое партнерство с Польшей», - отметил Ващиковский. Также польский министр заявил о своем возмущении в связи с тем, что в отношениях с Украиной так и не было достигнуто прогресса «даже в самых простых делах».
Как пример он назвал представленную в львовском музее «Тюрьма на Лонцкого» информацию о «польской, нацистской и советской оккупации». «В этом году у нас все еще есть церкви во Львове, которые по-прежнему являются концертными залами», - сказал глава польской дипломатии.
Ващиковский добавил, что все эти вопросы несложно решить. Но с учетом того, что выиграть в этой ситуации может Россия, Ващиковский порекомендовал украинской стороне дать ответ на вопрос, «почему перед лицом вооруженной агрессии она отталкивает от себя одного из последних союзников».