Польские власти отказались назвать имена невъездных граждан Украины

В интервью журналистам издания Dzienik Gazeta Prawna глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что официальная Варшава не намерена озвучивать перечень лиц, которым запрещен въезд в Польшу, в который также могут входить украинские граждане, передает replyua.net. «Мы не намерены сообщать о том, кто и сколько человек, ни о том, какой сферы это касается», – заявил он.
Вместе с тем, со слов Ващиковского, запрет будет касаться лиц, которые пропагандируют антигуманитарные и антиевропейские ценности. При этом, добавил он, запрет не будут противоречить правилам Шенгена относительно въезда граждан третьих стран в Европейский Союз.
Глава польской дипломатии добавил, что перечень лиц, которым запрещено въезжать в Польшу «короткий», что является подтверждением «сдержанности (поляков) в действиях относительно украинской стороны и настроенность на поиск путей продвижения во взаимных контактах и нежелание дальнейшей эскалации». Как известно ранее Ващиковский обещал создать список невъездных украинцев, которые пропагандируют антипольские взгляды.