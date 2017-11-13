Евросоюз отказался вмешиваться в дела Каталонии и Испании

Евросоюз не собирается вмешиваться в дела Каталонии и Испании в целом, и ЕС не станет посредником даже в том случае, если на региональных выборах, которые пройдут в следующем месяце, сепаратисты существенно улучшат свои позиции.
Как передает replyua.net со ссылкой на Berliner Morgenpost, такое заявление прозвучало от Антонио Таяни, президента Европарламента. Это испанская, а не европейская проблема. «Мы хотим диалога между сторонами конфликта, но посредничество не является задачей Евросоюза», - заявил президент. Однако в то же время он еще раз высказал единую позицию ЕС по вопросу референдума в Каталонии. Таяни подчеркнул, что этот референдум невозможно признать законным.
Также президент Европарламента призвал каталонцев уважать Конституцию Испании и принципы правового государства. Напомним, что в случае провозглашения независимости Каталония автоматически потеряет членство в ЕС. Ранее Таяни прокомментировал Брекзит, отметив, что Великобритании придется выплатить Евросоюзу не менее 60 миллиардов евро.