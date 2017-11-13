В Европарламенте назвали сумму, которую Великобритания должна заплатить за выход из ЕС

За выход из Европейского Союза Великобритания должна заплатить не менее 60 миллиардов евро в рамках выполнения всех своих обязательств перед ЕС. Как информирует replyua.net со ссылкой на Berliner Morgenpost, об этом заявил Антонио Таяни, президент Европарламента.
«По моему мнению, это должны быть минимум €60 миллиардов. Если ЕС примет меньшую сумму, европейские граждане будут вынуждены сами заплатить за эту разницу. Но почему немцы, итальянцы, испанцы или голландцы должны оплачивать счета британцев?», - подчеркнул президент. По словам Таяни, к марту 2019 года Великобритания сможет покинуть Евросоюз лишь в том случае, если до конца текущего года будут достигнуты соглашения по нескольким важным пунктам – выплатам ЕС, границе между Северной Ирландией и Ирландией, по обеспечению прав граждан Евросоюза.
«Только на этой основе мы сможем посвятить себя будущим торговым отношениям с Британией. Проблема не в нас… Вероятно, правительство в Лондоне борется с большим количеством трудностей», - пояснил президент Европарламента. Напомним, накануне СМИ опубликовали информацию о том, что Терезу Мэй, премьер-министра Великобритании, могут отправить в отставку из-за неопределенной позиции по ряду вопросов.