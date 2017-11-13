«План «Б» отсутствует: Мадрид выступил с решительным заявлением по Каталонии

Испанское правительство не разработало плана «Б» на случай, если большинство депутатов нового регионального парламента будут составлять сторонники независимости Каталонии. Как передает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, такое заявление в интервью изданию Handelsblatt озвучил премьер-министр Испании Мариано Рахой. «С моей точки зрения, после выборов в Каталонии опять восстановится спокойствие, и мы будем наблюдать за периодом доброго существования», - сказал глава правительства.
Более того, политик выразил уверенность в скорой потере поддержки сепаратистами среди населения. «Жителям Каталонии стало очевидно, что сепаратисты не могут выполнить своих обещаний», - добавил Рахой.
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что 27 октября текущего года депутаты парламента Каталонии проголосовали за выход региона из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Незамедлительно после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента. Как известно, результаты незаконного референдума в Каталонии не признали в Европейском союзе.