Министр иностранных дел Сербии: «Мы хотим в ЕС, но против друзей никогда не введем санкции»

В беседе с журналистами российского издания «Известия» глава сербского внешнеполитического ведомства и вице-премьер этой страны Ивица Дачич заявил, что Белград не намерен присоединяться к политике санкций ЕС против России, а наоборот, будет настаивать на том, чтобы они как можно скорее были отменены, передает replyua.net.
«Наша цель – поддерживать с Россией всестороннее сотрудничество и дружеские отношения в политической и экономической сферах, в науке, культуре, образовании, а также в вопросах обороны, безопасности и военной промышленности. И в дальнейшем мы намерены поддерживать такие отношения. В связи с этим, Сербия будет проводить последовательную политику и не поддержит европейские антироссийские санкции. К тому же, мы надеемся и желаем отмены санкций против России в кратчайшие сроки», - сказал Дачич. Высокопоставленный чиновник добавил, что Белград ощущает последствия своего решения не присоединяться к санкциям.
«Сербия заинтересована в членстве в ЕС, но мы никогда не пойдем против собственных национальных интересов и никогда не введем санкции против друзей», – подчеркнул он.