Эксперт рассказал об опасности политики Венгрии для интеграции Украины в НАТО и ЕС

В интервью журналистам издания «Апостроф» британский журналист Эндрю Уилсон, написавший ряд книг об Украине, заявил, что вопрос, касающийся претензий Будапешта к Киеву в связи с приятым законом «Об образовании», для последнего является достаточно опасным, передает replyua.net.
«В большей части определением отношений между Украиной и Европейским союзом, совершенно оправдано, занимается Еврокомиссия, что говорит об уровне официального Брюсселя, а не государств-членов. И в общей сложности, Восточное партнерство – это политика, которую на сто процентов формирует и представляет Еврокомиссия. В связи с этим, кода венгры кричат и угрожают затянуть процесс, может ли она на самом деле так поступить? Да, поскольку иногда политика действительно вмешивается, в частности, если есть экстраординарное событие, на подобии референдума в Нидерландах», - рассказал Эндрю Уилсон. Британский политолог считает, что вопрос отношений между Украиной и ЕС необходимо решать на уровне 28 государств-членов через Еврокомиссию.
«Если вы дадите возможность некоторым государствам получить право вето, для России это будет еще одним преимуществом, так как она точно будет в состоянии использовать это, хотя опасности в ЕС по данному поводу пока не видят. Это будет альтернативным будущим, в котором вы не дойдете до момента потенциального применения Статьи 49, когда Украина сможет стать членом ЕС, если наделите отдельные государства-члены правом вето», - добавил политолог.