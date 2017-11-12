валюта
СпецтемаБлогер: я обіцяв більше не писати про Саакашвілі, але сьогодні він пробив дно

Терезу Мэй могут отправить в отставку

Терезу Мэй могут отправить в отставку
Терезе Мэй, премьер-министру Великобритании, выразили недоверие депутаты палаты общин от Консервативной партии, обвинив премьера в том, что она затягивает процесс выхода страны из Евросоюза.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Таймс, письмо было подписано сорока депутатами, и они заявили, что у Мэй отсутствует четкая позиция по самым важным вопросам для страны. Джереми Корбин, лидер оппозиции Великобритании, решил выдвинуть Мэй ультиматум, звучащий, как «управляй или уходи», поскольку она «находится у власти официально, но не на практике». Впрочем, об отставке Мэй говорить очень рано – по данным опросов, число недовольных политикой премьера депутатов не превышает восьми процентов. Чтобы запустить процедуру новых досрочных выборов необходимы подписи еще восьми депутатов. Однако таких пока не нашлось.

Напомним, что Великобритания запустила процесс Брекзита – выхода страны из ЕС. Ранее переговорщики со стороны ЕС пригрозили заблокировать переговоры о торговле до марта, если Великобритания откажется согласовать закон о выходе из его состава.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: українці не чекали такого від Слєпакова

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта
Важное за сутки
11 ноя 2017
10606

Вот вам и результат деятельности Семенченко, Парасюка и прочих деятелей «Самопомичи», - политолог

Как сообщал replyua.net, в Винницкой области селяне перекрыли дорогу военной колонне. Номинальная причина: «Они будут где-то здесь утилизировать снаряды из Калиновки, то нам страшно, пусть в другом

11 ноя 2017
8789

Ахеджаков: увеличение штрафов – это все не то, есть один по-настоящему действующий способ, как вывести на ноль нарушение ПДД

Как передает replyua.net, в Украине возобновились разговоры об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. По мнению известного украинского блогера Кима Ахеджакова, мы наступаем на

11 ноя 2017
5232

Піонтковський: у Вашингтоні рішення вже прийняте, тепер справа за українською владою

Як розповів в інтерв’ю кореспонденту видання «Апостроф» російський політолог Андрій Піонтковський, всі події навколо України доводять, що у Вашингтоні давно прийняли рішення щодо нашої держави, - про

Последние новости

Блогер: воруя и присваивая веками украинскую историю и культуру, россияне создали сами для себя своеобразную ловушку

Коломойский назвал национализацию «ПриватБанка» рейдерством, - СМИ

Трамп отказался от своих заявлений о вмешательстве России

Пионтковский: «Сопротивление Украины мобилизовало страны Запада»

Вятрович озвучил, что станет началом восстановления отношений Украины и РФ

Диетолог назвала пять лучших продуктов для долголетия

Политолог пояснил, что нужно Украине для вступления в Евросоюз

В США взялись за президента: спецпрокурор проверит, знал ли Трамп о связях своих подопечных с РФ

Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару недопустимо герою и народному артисту Украины

Эксперт: «Украине с Россией придется жить еще очень долго»

Доверие Трампа к Путину угрожает нацбезопасности США, - Маккейн

Группа Spice Girls готовится к воссоединению в следующем году

Терезу Мэй могут отправить в отставку

Scorpions в Киеве: полный аншлаг и восторг фанатов

Эксперт: МВД не должно ждать голосования в Раде, а начать контролировать скорость движения уже с 1 декабря

На саммите АТЭС величие Путина не пострадало, - блогер

Сюмар: «В отличие от России, Украина может стать государством «золотого миллиарда»

Блогер: в Украине общество разделилось на дураков и хитроумных. Вторые постоянно плачут, что их ущемляют

Экзотично: на Закарпатье собирают урожай киви

Эксперты назвали города мира с самым высоким уровнем убийств

 Новости за день