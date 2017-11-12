Терезу Мэй могут отправить в отставку

Терезе Мэй, премьер-министру Великобритании, выразили недоверие депутаты палаты общин от Консервативной партии, обвинив премьера в том, что она затягивает процесс выхода страны из Евросоюза.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Таймс, письмо было подписано сорока депутатами, и они заявили, что у Мэй отсутствует четкая позиция по самым важным вопросам для страны. Джереми Корбин, лидер оппозиции Великобритании, решил выдвинуть Мэй ультиматум, звучащий, как «управляй или уходи», поскольку она «находится у власти официально, но не на практике». Впрочем, об отставке Мэй говорить очень рано – по данным опросов, число недовольных политикой премьера депутатов не превышает восьми процентов. Чтобы запустить процедуру новых досрочных выборов необходимы подписи еще восьми депутатов. Однако таких пока не нашлось.
Напомним, что Великобритания запустила процесс Брекзита – выхода страны из ЕС. Ранее переговорщики со стороны ЕС пригрозили заблокировать переговоры о торговле до марта, если Великобритания откажется согласовать закон о выходе из его состава.