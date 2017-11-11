Журналіст: не за горами наступний етап, коли критики України підібгають хвости

Як наголошує журналіст, колишній головний редактор газети «Одеські вісті» Володимир Саркісян, українцям варто припинити так болісно реагувати на будь-яку критику з-за кордону, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.
Так, Саркісян зауважує, що періодично український сегмент Фейсбук наповнюється лементом на кшталт: «Польські праві вийшли на марш і закликають українців покаятись», «Угорські йоббіки щось на асфальті написали», «Грузія образиться». Здається, що для всіх цих людей поняття гідності та поваги до країни – не більше, ніж порожній звук. І любов до країни, про яку так люблять кричати на кожному кутку, миттєво вивітрюється варто лише комусь звинуватити Україну в «недружніх кроках».
Варто нарешті усвідомити, що етап, коли всі хотіли дружити з Україною, бо вона слабка і беззуба, минув. Так само минув і етап, коли Україна повела трохи змужнілими плечима і відігнала круків, які злетілись поласувати, як їм здавалось, трупом держави. А зараз Україна стрімко стає впливовим суб’єктом європейської політики: наступає на економічні мозолі сусідам, вириває собі гранти, які раніше належали «молодоєвропейцям», стає напівофіційним рупором США в Європі і періодично нагадує про те, що деякі гроші неприємно пахнуть. Тому на нас і піднімають хвости. Але не за горами той етап, коли всі критики хвости підібгають, щоб не прищемило, - прогнозує блогер.