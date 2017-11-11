Крушение рейса МН17 на Донбассе: в Нидерландах стало известно о скандальных деталях показаний против Украины

По информации нидерландского издания NRC Handelsblad, депутат этой страны Питер Омцигт, представляющий партию «Христианско-демократический призыв», специально искажает информацию, касающуюся катастрофы малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, передает replyua.net. Отмечается, что в мае текущего года в зале одного из колледжей Нидерландов было проведено мероприятие, посвященное теме катастрофы MH17, участниками которого стали родственники жертв. Среди спикеров на мероприятии был некий Александр из востока Украины, который якобы был свидетелем авиакатастрофы.
Еще одним гостем мероприятия оказался и нидерландец Йерун ван Рийсберген, расследующий катастрофу MH17 в качестве хобби. Как раз он и нашел «свидетеля» Александра. «На часах 19:49, лекция уже началась, когда загорелся телефон ван Рийсбергена. В текстовом сообщении Омцигт диктует, что должен нужно сказать украинскому свидетелю», - пишет издание.
Кроме того, журналисты частично процитировали текст, продиктованный Омцигтом для «свидетеля»: «Я видел авиакатастрофу. Кабина находилась в 100 метрах от моего дома. Я видел жертв, но украинский военный самолет пролетел 17 июля над моим домом. Однако меня не признали свидетелем».