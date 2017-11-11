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Результаты опроса: Польша оказалась наиболее пронатовской страной в регионе

Результаты опроса: Польша оказалась наиболее пронатовской страной в регионе
Венгерский исследовательский центр Nezoepont провел опрос общественного мнения жителей ряда стран ЕС, согласно которому среди центральноевропейских стран в наибольшей степени пронатовской является Польша – одобряют членство своей страны в Североатлантическом альянсе более 92 процентов поляков, утверждая, что это положительно влияет на ситуацию в стране. Участниками опроса стали жители стран Вышеградской группы, Германия, Румыния, Хорватия, Словения и Болгария.

Стоит отметить, что подобное исследование также провели в двух других государствах, которые не имеют членства в Североатлантическом альянсе – речь идет о Серии и Австрии. Граждане этих стран должны были дать ответ на вопрос, может ли быть для них выгодно членство в Альянсе.

В перечне наиболее пронатовских стран также Румыния (86 процентов) и Чехия (67 процентов). Положительно высказались о НАТО 60 процентов венгров. Не так много тех, кто поддерживает членство в крупнейшем в мире военном блоке, среди жителей стран, которые не являются членами НАТО, то есть в Австрии (17 процентов) и Сербии (21 процент).
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