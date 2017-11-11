Грицак рассказал, каковы реальные настроения в Польше из-за конфликта в Украине

В беседе с журналистами издания «Гордон» историк и почетный профессор Киево-Могилянской академии Ярослав Грицак сообщил, что политика конфликта с Украиной, ныне проводимая официальной Варшавой, находит поддержку далеко не у всех граждан Польши, передает replyua.net.
«Говоря об отношении к своей истории, приходится констатировать, что Украина, к сожалению, повторяет путь Польши. Необходимо понимать, что история и историческая память – это разные вещи. Историческая память не является правдой, но позволяет власти создать удобную для нее платформу прошлого. И когда государство идет на такие шаги, мы все становимся заложниками этого. У нас, безусловно, это не на таком серьезном уровне, как в Польше», - отметил эксперт.
По словам Грицака, в Варшаве прировняли историческую память к официальной политике. Польскими героями стали не только силы антисемитского и антиукраинского направления, но и те, кто сотрудничал с Гестапо. «Вместе с тем, не нужно думать, что такой же позиции придерживаются во всей Польши. Их страна значительно разделена в этом плане. Большинство поляков выступает против политики нынешних властей страны», – добавил историк.