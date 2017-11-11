Каталонский кризис: Испания выступила с громким обвинением в адрес России

Хакеры из России и Венесуэлы непосредственно ответственны за разжигание кризиса в Каталонии. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью журналистам El Pais озвучила глава испанского оборонного ведомства Мария Долорес де Козспедаль. Она подчеркнула, что «большое количество сообщений и операций, замеченных в социальных сетях, поступали из территории Российской Федерации».
«Я использую совершенно правильное выражение: с территории России, но это не означает, что речь идет о действиях российского правительства. В связи с этим нам нужно прибегать к более осторожным действиям и четко понимать происхождение. Частично оно с российский территории, частично из других стан за пределами Евросоюз. Сейчас мы это пытаемся определить», - сказала испанский министр.
Аналитики сообщили о распространенных в сети фейковых новостей со следующими заголовками: «В Каталонии испанский язык уже изучают как иностранный», «Балеарские острова присоединятся к борьбе за независимость от Испании», «Высшее руководство Евросоюза поддерживает применение насилия в Каталонии» и прочие.