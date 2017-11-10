Експерт: треба заборонити історикам користуватись Фейсбуком

За словами експерта-міжнародника Олега Шарпа, зараз відносини між Варшавою та Києвом переживають не найкращі часи, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній мережі.
Так, блогер нагадує, що Київ та Варшава в останні кілька тижнів вступили у період конфронтації. Тим не менш, сторони намагаються підтримувати діалог – наприклад, польський лідер Анджей Дуда повідомив, що у грудні він планує відвідати могили поляків у Харкові. Блогер наголошує, що те, що нині відбувається між Польщею та Україною можна вважати не кризою, а періодом штучно створеного непорозуміння. Власне, це непоодинокий випадок – так трапляється, коли історики, яких підігрівають ультраправі, намагаються керувати політиками, роблячи пріоритетними події, що стались десятиліття тому, на противагу реальним інтересам двох держав.
Звісно, ніхто не заперечує, що історія дуже важлива, але наше покоління не повинно залежати від правильних чи неправильних (зрозуміло, що у цій сфері все відносно) дій наших предків, які жили за кілька десятки років до нас. Що робити у такій ситуації? Намагатись максимальні зусилля зосередити на пошуку вирішення поточних проблем, адже всі відомо, що Кремль чудово вміє використовувати спори між союзниками. Для нас Польща тим більше важлива, адже з першого січня 2018 року саме вона займе наше місце серед непостійних членів Радбезу ООН. І ще можна заборонити історикам користуватись Фейсбуком, - зауважує блогер.