Ультиматум ЕС для осуществления Brexit: Лондон должен выплатить 60 млрд. евро

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На протяжении двух недель Великобритания должна озвучить свою позицию по трем основным пунктам переговоров о выходе Британии из состава Европейского Союза, о чем по окончании шестого раунда переговоров по Brexit в пятницу, 10 ноября заявил председатель делегации Евросоюза Мишель Барнье, пишет replyua.net со ссылкой на «Немецкую волну».В своем сообщении Бранье отметил, что если Великобритания не выполнит поставленные ей условия, то ЕС и Лондон попросту не смогут перейти ко второй фазе диалога. Примечательно, что наиболее важным пунктом, по которым стороны не могут найти полного согласия, является финансовое соглашение Великобритании по выплатам в бюджет Европейского Союза. Согласно с подсчетами Европейской комиссии, команда Елизаветы II должна выплатить ЕС до 2020 года в соответствии со своими обязательствами необходимые денежные средства. Ведь Лондон, пребывая в составе Евросоюза, обязался принимать участие в финансировании программ Европы, которые рассчитаны на шесть лет, с 2014-го по 2020-й.Известно, что сейчас сумма финансовых претензий Европейского Союза к Великобритании составляет шестьдесят миллиардов евро.