Ультиматум ЕС для осуществления Brexit: Лондон должен выплатить 60 млрд. евро

В своем сообщении Бранье отметил, что если Великобритания не выполнит поставленные ей условия, то ЕС и Лондон попросту не смогут перейти ко второй фазе диалога. Примечательно, что наиболее важным пунктом, по которым стороны не могут найти полного согласия, является финансовое соглашение Великобритании по выплатам в бюджет Европейского Союза. Согласно с подсчетами Европейской комиссии, команда Елизаветы II должна выплатить ЕС до 2020 года в соответствии со своими обязательствами необходимые денежные средства. Ведь Лондон, пребывая в составе Евросоюза, обязался принимать участие в финансировании программ Европы, которые рассчитаны на шесть лет, с 2014-го по 2020-й.
Известно, что сейчас сумма финансовых претензий Европейского Союза к Великобритании составляет шестьдесят миллиардов евро.