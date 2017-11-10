Замглавы МИД Польши: Принимаемые в Украине решения ставят под сомнение стратегическое партнерство

Решения, которые сегодня принимают украинские власти, способны поставить под сомнение возможность стратегического партнерства Киева и Варшавы. Как передает replyua.net, такое заявление во время вчерашнего выступления в Сейме Польши заявил замминистра иностранных дел этой страны Бартош Чихоцкий. «Сегодня в Украине принимаются решения, которые ставят под сомнение заявления о стратегическом партнерстве», - сказал он. Со слов польского чиновника, сегодня украинская сторона принимает решения, которые препятствуют началу исторического диалога.
Следует напомнить, накануне правительство Республики Польша представило депутатам Сейма информацию о нынешнем состоянии отношении Польши с ближайшими соседями, в том числе, с Украиной. Инициаторами соответствующего заявления стали представители оппозиционной партии «Гражданская платформа».
В процессе представления информации, Чихоцкий заявил, что правительству Польши необходимо реагировать «на ситуацию, когда наши партнеры, даже наши союзники, принимают решения, противоречащие отношениям союзников, партнеров или соседей».