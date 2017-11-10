В ЕС потребовали более активно противодействовать пропаганде РФ

Руководители внешнеполитических ведомств восьми стран-членов Европейского Союза настаивают на усилении противодействия пропаганде и дезинформации, распространяемой Россией, передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. В частности, отмечается, что министры иностранных дел Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Хорватии, Чехии и Швеции обратились в письме с соответствующим призывом к верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини.
Согласно мнению министров, Евросоюзу нужно в срочном порядке усилить свои возможности, чтобы противодействовать пропаганде. Кроме того, главы дипломатических ведомств указанных стран выступают за эффективную коммуникацию вопросам глобального и европейского значения. Авторы письма отметили, что «внешние актеры» стремятся к ослаблению позиций Европейского Союза и распространению недовольства демократическим общественным строем.
Письмо станет поводом для обсуждения, которое состоится на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе 13 ноября. По результатам дискуссии может быть приято решение об усилении мер ЕС для противодействия пропаганде.