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Мэй посоветовала депутатам не срывать выход Великобритании из ЕС

Мэй посоветовала депутатам не срывать выход Великобритании из ЕС
Глава британского правительства Тереза Мэй, обращаясь к депутатам, посоветовала им не пытаться заблокировать или отложить дату Brexit, который запланирован на 29 марта 2019 года, передает replyua.net со ссылкой на ВВС. В том числе, по словам Мэй, она не намерена терпеть наименьшей попытки срыва этого процесса.

Отметим, что рванее в правительстве Великобритании анонсировал планы на уровне законодательства определить срок выхода страны из Европейского Союза. Таким образом, официальный Лондон должен покинуть Европейский Союз 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени. Уже на следующей неделе запланировано внесение британскими властями изменений в проект закона о Brexit. За него парламент в Лондоне должен проголосовать на следующей неделе. До того, как состоится окончательное голосование по утверждению даты выхода из Евросоюза, может пройти несколько месяцев.

Ранее стало известно о планах влиятельной в Великобритании межпартийной группы депутатов не дать возможности правительству премьер-министра Терезы Мэй допустить выход страны из состава Евросоюза без подписания соглашения в 2019 году.
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