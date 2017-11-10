Соцопрос в Германии: 41% немцев не считают, что Россия – это Европа



Сотрудники немецкого фонда Кербера ознакомили общественность с результатами социологического опроса под названием «Россия в Европе: холодная война в головах?», которое было проведено среди жителей Польши, Российской Федерации и Германии,



Кроме того, 95% опрошенных жителей Германии и 80% населения Польши назвали «важным» или «очень важным» процесс политического сближения между Россией и Евросоюзе в ближайшем будущем. В Российской Федерации такую идею поддержали 66%.



Комментируя результаты исследования, представитель фонда Кербера Габриэла Войделко заявила о распространении в России убеждения о неевропейской идентичности, принимая во внимание другую историю. Проведение опроса по заказу фонда Кербера провел институт исследования общественного мнения Kantar Public в сентябре 2017 года.

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Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта Сотрудники немецкого фонда Кербера ознакомили общественность с результатами социологического опроса под названием «Россия в Европе: холодная война в головах?», которое было проведено среди жителей Польши, Российской Федерации и Германии, передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. В соответствии с итогами исследования, 44% опрошенных россиян, 41% немцев и 38% поляков считают, что Россия не относится к Европе. При этом 49% принявших участие в опросе россиян, 56% немцев и 57% поляков считают, что Россия является частью Европы.Кроме того, 95% опрошенных жителей Германии и 80% населения Польши назвали «важным» или «очень важным» процесс политического сближения между Россией и Евросоюзе в ближайшем будущем. В Российской Федерации такую идею поддержали 66%.Комментируя результаты исследования, представитель фонда Кербера Габриэла Войделко заявила о распространении в России убеждения о неевропейской идентичности, принимая во внимание другую историю. Проведение опроса по заказу фонда Кербера провел институт исследования общественного мнения Kantar Public в сентябре 2017 года.