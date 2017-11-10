Дуда заявил, что продолжает рассматривать свой визит в Украину

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что все еще рассматривает возможность своего визита в Украину, так как хочет посетить в Харькове могилы поляков, а также разобраться в нынешней ситуации на Донбассе, так как с января следующего года начинается работа Польши в Совбезе ООН. Как передает replyua.net со ссылкой на РАР, такое заявление польский лидер озвучил журналистам издания «Nasz Dziennik». «Этот вопрос у нас все время находится у нас на рассмотрении», - сказал Дуда в ответ на вопрос журналиста, будет ли он в следующем месяце совершать визит в Украину.
Президент Польши добавил, что хочет посетить могилы поляков в Харькове. Помимо этого, Дуда напомнил, что 17 января Польша начнет работать в Совете Безопасности ООН, где на рассмотрение будет вынесен вопрос Украины.
«Нужно отметить несколько аспектов этого дела. В первую очередь, я хочу лично посетить могилы поляков в Харькове, поскольку это важно для меня лично, а также как для президента. Еще один аспект связан с тем, что в ходе заседания 17 января мы будем работать в совете Безопасности ООН, где на обсуждение вынесут вопрос Украины», - сказал он. Дуда добавил, что визит даст ему возможность посмотреть на все происходящее в Донецкой и Луганской областях.