валюта
СпецтемаАни Лорак опозорилась на программе Урганта

Ващиковский странно прокомментировал скандал с Вятровичем

Ващиковский странно прокомментировал скандал с Вятровичем
Председатель польского Министерства иностранных дел Витольд Ващиковский отказался давать ответ на вопрос о том, на самом ли деле руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович оказался в перечне лиц, которым Варшава запретила въезд, передает replyua.net со ссылкой на «Польское радио». «На сегодняшний день мы не будем что-то комментировать или подавать какие-либо имена», - заявил глава МИД Польши во время общения с журналистами в Сейме.

Как известно, в последнее время отношения Киева и Варшавы нельзя назвать нормальными. Так, Витольд Ващиковский ранее заявлял, что власти Польши могут ввести запрет на въезд в страну некоторым украинским чиновникам, которые в своих выступлениях якобы использовали антипольскую риторику.

Ответ украинской стороны себя ждать не заставил. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что среди украинцев нет антипольских взглядов. При этом Владимир Вятрович открыто обвинил Варшаву в шантаже и спекуляциях в вопросах, касающихся исторического прошлого обеих стран, а действия польских высокопоставленных чиновников он назвал непрофессиональными.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Дуда сделал заявление по поводу Украины

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта
Важное за сутки
10 ноя 2017
5990

В Винницкой области жители заблокировали колонну военной техники

По информации корреспондентов ТСН, население села Лесная Лысиевка Винницкой области решились перекрыть дорогу военной колонне. Таким образом, они протестуют против утилизации боеприпасов арсенала в

09 ноя 2017
3790

Блогер: російський газ не потрібен – в Україні бурять газові свердловини вдень і вночі

Як підкреслює блогер Олександр Коваленко, в Україні спостерігається зростання не тільки обсягів видобутку газу, а і кількості бурильних установок, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису,

Последние новости

Муждабаев: «Лично мне такие гости в Украине не нужны, думаю, и украинцам с достоинством тоже»

Украинцы вспомнили все заявления Задорнова об Украине

Невзоров о Путине: «Он хамит другим президентам, потому что они все ущербные, дурак на дураке»

В Украине ужесточают наказания за нарушение ПДД

Кандидат в президенты РФ рассказал, как прекратить войну России на Донбассе

Аваков предложил увеличить штрафы за нарушение ПДД и установить в городах ограничение скорости 50 км/ч

Социолог: Овечкин опоздал, в России уже много лет подряд создана «Команда Путина»

Блогер: столетие Октябрьской революции – отличный повод вспомнить, как здорово, что мы больше не живем в коммунистическом аду

Чийгоз: «В Крыму не аннексия, а настоящий террор»

Недалеко от Винницы убили ветерана АТО

Мэй посоветовала депутатам не срывать выход Великобритании из ЕС

Соцопрос в Германии: 41% немцев не считают, что Россия – это Европа

В начале 2018 года: украинский дипломат спрогнозировал «большую битву с Россией»

Лебединский: лучше бы нас покинули настоящие насильники и убийцы своего народа во власти и около нее, которых в РФ за 20 лет целая свора

В Израиль прибыли еще парочка «невидимок»

Вашингтон и Пекин нашли альтернативу газу из России

Дуда заявил, что продолжает рассматривать свой визит в Украину

Ващиковский странно прокомментировал скандал с Вятровичем

Сегодня ВР может отменить медицинскую реформу

B Испании суд арестовал бывшего спикера парламента Каталонии

 Новости за день