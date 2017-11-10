Ващиковский странно прокомментировал скандал с Вятровичем

Председатель польского Министерства иностранных дел Витольд Ващиковский отказался давать ответ на вопрос о том, на самом ли деле руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович оказался в перечне лиц, которым Варшава запретила въезд, передает replyua.net со ссылкой на «Польское радио». «На сегодняшний день мы не будем что-то комментировать или подавать какие-либо имена», - заявил глава МИД Польши во время общения с журналистами в Сейме.
Как известно, в последнее время отношения Киева и Варшавы нельзя назвать нормальными. Так, Витольд Ващиковский ранее заявлял, что власти Польши могут ввести запрет на въезд в страну некоторым украинским чиновникам, которые в своих выступлениях якобы использовали антипольскую риторику.
Ответ украинской стороны себя ждать не заставил. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что среди украинцев нет антипольских взглядов. При этом Владимир Вятрович открыто обвинил Варшаву в шантаже и спекуляциях в вопросах, касающихся исторического прошлого обеих стран, а действия польских высокопоставленных чиновников он назвал непрофессиональными.