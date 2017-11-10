B Испании суд арестовал бывшего спикера парламента Каталонии

Экс-спикер каталонского парламента Карме Форкадель была арестована после того, как ее и еще пятерых бывших членов парламента этой испанской провинции на протяжении двух дней допрашивали по делу о сепаратизме в регионе. Как передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду», такое решение было принято Верховным судом Испании. Форкадель арестовали, предоставив ей право внести залог, размер которого составляет 150 тысяч евро. Вместе с тем, прокуроры требовали ареста без права залога для нее.
Помимо Карме Форкадель, правоохранители арестовали еще четырех экс-членов президиума парламента Каталонии, предоставив им право внести залог в размере 25 тысяч евро. Еще одного парламентария, голосовавшего против независимости региона, отпустили на свободу.
Стоит напомнить, что испанские власти выдали ордер на арест министров правительства Каталонии. Пятеро из них, в том числе лидер Карлес Пучдемон, сдались правоохранителям Бельгии. Им предъявили обвинения в бунте, волнениях, злоупотреблении государственными средствами, восстании против государственной власти.