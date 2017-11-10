Макрон выступил с резким заявлением в адрес России

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью журналистам издания Time заявил, что из-за вмешательства Российской Федерации во внутреннеполитические дела суверенных стран для Франции и США существует серьезная угроза, передает replyua.net. «Вмешательство России все-еще представляет серьезную угрозу для демократических стран, таких как США и Франция», – заявил он. По словам Макрона, государства Запада реально оценивают вероятные последствия вмешательства России.
Следует напомнить, что Эммануэль намерен совершить визит в Россию в декабре текущего года или в начале января 2018 года.
Часть экспертов отмечают общие черты во внешнеполитическом курсе Эммануэля Макрона и главы Белого дома Дональда Трампа. И даже с учетом всех различий во взглядах, президент Франции поступает как реалист. Так, он пригласил Путина в Версаль, вероятно для того, чтобы получить поддержку избирателей на выборах в парламент. Кроме того, Макрон стремился к обсуждению совместной борьбы стран Запада и России с терроризмом. Как известно, президент США не раз выступал с подобной идеей.