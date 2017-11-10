Brexit: В правительстве Великобритании назвали точную дату

Согласно информации издания, выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза должен состояться в 23 часа 00 минут по лондонскому времени 29 марта 2019 года. Если смотреть по центральноевропейскому времени, то Brexit будет иметь место в 00 часов 00 минут. Примечательно, что дата выхода британии из ЕС была известна и раньше, ведь в Лондоне были намерены выйти из состава Европейского союза через два года после запуска Brexit. Теперь же правительство Великобритании решило внести поправку в законодательство с указанием точного времени.
В сообщении отмечается: «Мы выслушали представителей общественности и членов парламента, после чего сделали это уточнение, чтобы устранить любую путаницу в формулировках». Напомним, ранее Европейский союз внезапно сделал большей сумму претензий по финансам к Великобритании за выход из состава Евросоюза. Теперь же европейская сторона требует от Лондона выплатить заранее порядка ста миллиардов евро.