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Портніков: перш ніж говорити, що Україна використовує Польщу, варто подумати як Польща використовує Україну

Портніков: перш ніж говорити, що Україна використовує Польщу, варто подумати як Польща використовує Україну
За словами відомого оглядача Віталія Портнікова, зараз певна частина польської політичної еліти перебуває у полоні ілюзій, які не мають нічого спільного з реальністю, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на статтю журналіста для порталу «LB».

Як підкреслює Портніков, сучасна реальність не має зв’язку ні з УПА, ні з Армією Крайовою, ні з іншими сутичками між українцями і поляками. А всі спроби визначати поточні стосунки між державами у контексті історії – це різновид політичної шизофренії. Кожна зі сторін могла б зараз шукати порятунку у союзі з Москвою, але Варшаву туди не пускає літак Качинського, який зазнав катастрофи під Смоленськом, а Київ – війна на Донбасі й окупація Криму. Саме тому Україна і Польща приречені одне на одного, а крики про «використання» та звинувачення виглядають чимось кшталт погрози розлучитись у сім’ї: навіщо шантажувати іншого з подружжя, якщо йти все-одно немає до кого?

Крім того, варто пам’ятати, що Варшава потребує Києва більше, ніж Київ Варшави. Наша держава перетворилась у буфер, який стримує російський реваншизм життями своїх громадян щодня. Звісно, поляки можуть стати інвесторами для нашої економіки, але за умови зміни правил до нас може прийти будь-який бізнес. З іншого боку, поляки вже зараз закривають демографічну діру за рахунок українців. Тож перш ніж звинувачувати Київ у тому, що він використовує Варшаву, варто задуматись як Варшава використовує нас. І, що найважливіше, Польща має шанс перестати бути окраїною Європейського Союзу лише за умови, що євроінтеграційні намагання України будуть успішними. Тому поточні заяви виглядають, м’яко кажучи, провінційними і нерозумними на фоні реальних інтересів двох держав. І найкраща стратегія у такому разі – це, не сходячи з власних позицій, розмовляти з польськими політиками як з малими дітьми, які не усвідомили логіки світу, який їх оточує. Колись цих дітей замінять дорослі люди, - наголошує Портніков.
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