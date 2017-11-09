Портніков щодо заяв Варшави: відкрийте очі, все це ми вже проходили з Росією

Як наголошує публіцист Віталій Портніков, після того, як риторика очільника польського МЗС Вітольда Ващиковського була підтримана президентом Анджєм Дудою, ми маємо визнати, що маємо справу з тенденцією, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «LB».
Портніков нагадує, що всі ці етапи протистояння ми вже проходили у відносинах з Росією: спочатку здивування з приводу того, що українці можуть мати власний погляд на спільну історію, потім – барські поради з приводу того як варто поводитись для того, щоб не дратувати «старшого брата», а відтак – грубі висловлювання на українську адресу та поради щодо того кого і на яку посаду призначати. Далі йде поділ політиків на гарних і поганих в залежності від симпатій РФ чи Польщі. Ну і, звісно, як останній аргумент спору – економічна блокада та військова агресія.
Але останній пункт застосовний до РФ, не стосуючись Польщі. Справа в тому, що Польща – демократична держава, політика якої великою мірою визначається Європейським Союзом та Північноатлантичним Альянсом. До речі, першу скрипку в цих структурах грає не Варшава, яка сама доволі сильно залежить економічно від ЄС та безпеково – від НАТО. І тому не варто сприймати погрози з Польщі аж надто серйозно – яким би суворим тоном їх не озвучували, - зауважує Портніков.