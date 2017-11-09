Литва в ЄС підтримала Україну та засудила Угорщину

Низка депутатів Сейму Литви вирішила захистити Україну у ситуації відносно скандалу через прийняття нового законодавства про освіту, про що інформує replyua.net з посиланням на Delfi. Зазначається, що литовські парламентарі підготували спеціальне звернення до своїх колег в Угорщині.
«Нас неприємно здивувало і навіть шокувало те, як угорський уряд, вдаючись до ультиматумів, погрожує заблокувати зближення України з ЄС чи НАТО, якщо Україна не внесе зміни за бажанням Угорщини до нового Закону про освіту, в якому враховується і специфіка освіти осіб, що належать до національних меншин», - наголошується в документі. Ініціатором звернення став колишній литовський прем’єр Андрюс Кубілюс. Його підписали 37 членів Сейму Литви.
«У нас є чітке розуміння, що питання освіти національних меншин, їх інтеграції в життя держави є завжди особливо болючими, тому їх потрібно вирішувати шляхом конструктивного діалогу. На наше переконання, Україна саме так прагне вирішувати ці важливі проблеми», - йдеться у зверненні. Як відомо, у вересні поточного року Верховна Рада прийняла закон про освіту, який значно розширює використання української мови у середніх навчальних закладах.