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Робота DHL в Криму: експерти компанії розповіли про особливості

Робота DHL в Криму: експерти компанії розповіли про особливості
Найбільша у Німеччині логістична компанія Deutsche Post DHL прокоментувала інформацію щодо своєї діяльності на території незаконно анексованого Криму, інформує replyua.net.

Зокрема, у прес-службі компанії у офіційній заяві на запит, авторами якого є журналісти видання Deutsche Welle, зазначається, що холдинг постійно виконує норми торгового законодавства у процесі обслуговування своєї глобальної поштової та логістичної мережі.

«Беручи до уваги складну політичну та економічні ситуацію відносно Криму, політика Deutsche Post DHL (DPDHL) маж специфічний характер за типом послуг залучених організацій. Deutsche Post станом на сьогоднішній день не пропонує сервісу поставок до Криму. Дії DHL Express відповідають прийнятим правовим нормам, компанія пропонує обмежені послуги поставок в Криму. Оскільки компанія базується в ЄС, проте має операційні філії в понад 220 країнах і територіях, DPDHL надає послуги в Криму у відповідності до законодавства Європейського союзу та релевантного місцевого законодавства і нормативно-правових актів», - наголошується в заяві.
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