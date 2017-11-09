Строительство «Северного потока-2» отложено на неопределенное время

Пол Конкоран, финансовый директор Nord Stream 2 AG, заявил о том, что строительство «Северного потока-2» откладывается на неопределенный срок, поскольку со стороны Дании прозвучали возражения, и совсем скоро датские власти представят поправки в законодательство, касающиеся закрытия территориальных вод Дании для проекта российского «Газпрома», передает replyua.net со ссылкой на Platts.
Директор отметил, что парламент Дании готовит законопроект, расширяющий перечень оснований, по которым правительство сможет отказывать в разрешении на строительство в своих территориальных водах. Если эти поправки будут приняты, появятся соображения национальной безопасности в довесок к экологическим рискам. Нужно отметить, что поправки в законодательство в Дании поддерживает большинство – и оппозиционеры, и правительство страны.
Предположительно, поправки должны вступить в силу уже в начале следующего года. Впрочем, это никак не относится к запрету на строительство газопровода. Дело в том, что в случае принятия поправок «Газпрому» придется просто изменить проект – в частности, изменить маршрут газопровода, чтобы он не проходил через территориальные воды Дании.