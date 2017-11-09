В Сербии появился памятник Чуркину

В Сербии был открыт мемориал, который посвятили Виталию Чуркину, бывшему постоянному представителю России при ООН, скончавшемуся в феврале этого года.
Как передает replyua.net, об этом рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД России в официальном Твиттере российского внешнеполитического ведомства. «Памятник был открыт 6 ноября 2017 года в городе Восточное Сараево. Инициаторами его создания стали некое объединение «Восточная альтернатива», руководство Республики Сербской и власти Восточного Сараево», - говорится в заявлении МИД. Кроме того, в МИДе отметили, что, помимо указания имени и даты рождения российского дипломата, на мемориале выбили фразу «Спасибо за русское «нет».
Напомним, что Чуркин скончался 20 февраля, перед своим юбилеем. По официальным данным, причиной смерти дипломата стал сердечный приступ. Смерть Чуркина вызвала большой ажиотаж в соцсетях – уход из жизни стал полной неожиданностью для многих. Чуркин скончался в Соединенных Штатах.